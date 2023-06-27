ألمانيا تبحث عن عمال وهذه أهم الشروط

أقر البرلمان الألماني، البوندستاغ، إصلاحًا جديدًا لقانون الهجرة لفتح فرص جديدة. وكذلك تشجيع المزيد من مواطني البلدان الثالثة للوصول إلى ألمانيا للعمل.

وتعليقًا على اعتماد القانون، قالت وزيرة الداخلية الألمانية ، نانسي فيسر. إن مشروع القانون هذا يضمن الرخاء في ألمانيا مع التأكيد على أنه من غير المقبول ملء 17 طلبًا مختلفًا لجلب عمال جدد إلى البلاد.

وأشارت الوزيرة فيسر كذلك إلى أن الخطوة التالية التي اتخذتها الحكومة يجب أن تشمل إزالة البيروقراطية.

وفقًا لـ Deutsche Welle ، هناك ابتكار جديد بموجب القانون يسمى “بطاقة الفرص” ونظام النقاط الخاص بها. والذي سيسمح للأجانب الذين لم يجدوا وظيفة بعد ويأتون إلى ألمانيا لمدة تصل إلى عام للعثور على عمل.

شرط الحصول على هذه البطاقة سيكون شهادة جامعية أو تدريب مهني.

علاوة على ذلك ، تم توضيح أنه سيتم منح البطاقة للأجانب الذين يستوفون عددًا من الشروط. بما في ذلك المهارات اللغوية والعلاقات مع ألمانيا والخبرة المهنية ، من بين أمور أخرى ، حيث سيتم منحهم نقاطًا.

وتشمل المعايير التي يتم تخصيص النقاط لها المهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والروابط إلى ألمانيا.

في المستقبل ، سيتمكن حتى متخصصو تكنولوجيا المعلومات المهرة الذين ليس لديهم شهادة جامعية من القدوم إلى ألمانيا. بشرط أن يتمكنوا من إثبات أن لديهم مؤهلات محددة “، كما جاء في بيان السلطات الألمانية.

وستسمح هذه البطاقة أيضًا لجميع حامليها بالعمل لمدة تصل إلى 20 ساعة في الأسبوع. خلال الوقت الذي يبحثون فيه عن وظيفة.

وسيكون من الأسهل أيضًا على طالبي اللجوء الذين دخلوا ألمانيا قبل 29 مارس 2023 والذين لديهم المؤهلات المناسبة. وعرض عمل للانضمام إلى سوق العمل.

وأكدت السلطات أنه “سيكون أيضًا أسهل بالنسبة لطالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد قبل 29 مارس 2023. ويعملون بالفعل أو لديهم احتمال في الحصول على وظيفة مؤهلة”.