ألمانيا: تحديث إجراءات جوازات السفر وبطاقات الهوية ووثائق الهجرة

أعلنت السلطات الألمانية أن مجلس الوزراء الاتحادي في البلاد وافق على مشروع قانون. لتحديث إجراءات جوازات السفر وبطاقات الهوية ووثائق الهجرة.

تم تقديم مشروع قانون لتحديث هذه الوثائق من قبل وزيرة الداخلية الفيدرالية ، نانسي فيسر. التي قالت إن السلطات تريد أن تجعل البلاد “أكثر حداثة وأكثر رقمية”.

وفقًا لوزارة الداخلية والوطن الاتحادية الألمانية، فإن رقمنة الإجراءات ستفيد المواطنين والسلطات المسؤولة على حد سواء. لإصدار مثل هذه الوثائق. حيث سيتم تقليل الإجراءات إلى الحد الأدنى وسيتم تسريع التحقق من الهوية، مما يجعل الانتقال إلى الدولة أقل إزعاجًا.

كما يتضمن مشروع القانون المقترح عدة اقتراحات. ومع ذلك ، فإن أحد أهم التغييرات المخطط لها. هو أنه إذا غيّر حامل جواز السفر أو بطاقة الهوية أو الهوية الإلكترونية مكان إقامته. فستتمكن السلطات من الوصول إلى المعلومات السابقة دون تأخير.

لن يُطلب من المواطنين استلام بطاقات الهوية وجوازات السفر وبطاقات الهوية الإلكترونية

علاوة على ذلك، لن يُطلب من المواطنين بعد الآن استلام بطاقات الهوية وجوازات السفر وبطاقات الهوية الإلكترونية. وتصاريح الإقامة الإلكترونية من مكتب تسجيل المواطنين حيث سيتمكنون من إرسال هذه المستندات إلى عناوينهم.

“نقوم الآن بإنشاء مثل هذه لجوازات السفر وبطاقات الهوية والوثائق المهمة الأخرى. بهذه الطريقة، نجعل الحياة أسهل للمواطنين. نحن نقوم بتقليل الزيارات إلى السلطات إلى الحد الأدنى. مما يجعل إعادة التسجيل بعد الانتقال أسهل. كما أننا نعزز عمل سلطات الأمن وإنفاذ القانون من خلال التحقق بشكل أسرع من الهوية “.

وتوضح الوزارة الفيدرالية للداخلية والوطن كذلك أن هناك تغييرًا آخر مقترحًا. يتمثل في خفض الحد الأدنى للسن من 16 إلى 13 عامًا لاستخدام بطاقات الهوية عبر الإنترنت. حتى يتمكن الشباب من استخدام منصات مختلفة متاحة لهم.

بالإضافة إلى ذلك، تريد ألمانيا السماح لمقدمي الطلبات في المستقبل بالحصول على تصاريح إقامة إلكترونية. وإلزام السلطات بإتاحة إمكانية استرداد صور جوازات السفر وبطاقات الهوية في أي وقت.

من أجل منع الاعتداء على الأطفال في الخارج، تريد ألمانيا أيضًا تقديم سبب جديد لرفض جواز السفر. في الحالات التي يُعتقد فيها أن مقدم الطلب قد يرتكب جرائم جنسية في الخارج.

أما بالنسبة لجواز سفر الأطفال، والذي يسري حاليًا لمدة عام واحد. فإن السلطات تريد إلغاء هذه القاعدة لتحقيق حل موحد. اعتبارًا من 1 جانفي 2024 ، سيتمكن الآباء من التقدم بطلب للحصول على جواز سفر إلكتروني عادي لأطفالهم.