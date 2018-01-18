ألمانيا تحذر مواطنيها من قدوم عاصفة ثلجية جديدة

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ألمانيا تحذر مواطنيها من قدوم عاصفة ثلجية جديدة
بقلم أمينة ج

أفادت وسائل إعلام أن السلطات الالمانية حذرت مواطينيها اليوم الخميس، خاصة المتواجدين في غرب وشمال ألمانيا

من قرب هبوب عاصفة ثلجية قادمة من الغرب.

وأضافت المصادر، أنه من المتوقع أن تكون العاصفة مصحوبة برياح قوية وأمطار وتساقط كثيف للثلوج.
كما دعت السلطات المواطنين بعدم مغادرة منازلهم .
في حين أعلنت هيئة السكك الحديدية أن العديد من القطارات ستنخفض سرعتها بسبب العاصفة حيث سيتم إرجاء بعض المواعيد.
واوضحت ذات المصادر، أن المدارس واصلت إعلاق مدارسها في العديد من المناطق الألمانية نتيجة موجة البرد القارس التي ضربت البلاد.

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