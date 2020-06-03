ألمانيا ترفع قيود السفر مع أوروبا إبتداءً من 15 جوان

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء،أن حكومة بلاده سترفع قيود السفر مع أوروبا، وذلك اعتبارا من 15 جوان و فتحت الحدود مع أكثر من 30 دولة .

و تسعى ألمانيا للسماح لمواطنيها بالسفر إليها ، وذلك مع حلول فصل الصيف وبدء موسم الإجازات.

ويأتي ذلك بعد أسابيع من حظر الحكومة الألمانية السفر إلى أكثر من 200 دولة في العالم بعد انتشار وباء فيروس كورونا ،إذ قامت بإغلاق حدودها.

كما تواصل الحكومة الألمانية من جهة أخرى مشاوراتها حول حزمة إنقاذ جديدة للاقتصاد الوطني.

و أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 342 حالة إلى 182370.

أوضافت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8551 بعد تسجيل 29 وفاة جديدة.