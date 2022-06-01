ألمانيا تزود أوكرانيا بأحدث أسلحتها

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن بلاده ستزود كييف بـ”أنظمة الدفاع الجوي IRIS-T الحديثة” في الأسابيع المقبلة.

ويأتي هذا، في إطار مواصلة الحكومة الألمانية دعم أوكرانيا عسكريا.

وأورد المستشار: “في الأسابيع المقبلة، سنقوم بتسليم مزيد من الأسلحة لأوكرانيا. على سبيل المثال، قررت الحكومة تزويدها بأنظمة IRIS-T وهذا هو أحدث نظام دفاع جوي تمتلكه ألمانيا”.

كما سيتم تسليم محطة رادار حديثة للغاية إلى أوكرانيا، حسب ذات المسؤول.

هذا ولم يقدم معلومات أكثر دقة حول توقيت وحجم شحنة المساعدات العسكرية هذه، حسب موقع روسيا اليوم.

وجاء في صحيفة BILD الألمانية في وقت سابق، أنه لا يمكن نشر هذه الأنظمة في أوكرانيا إلا اعتبارا من شهر نوفمبر القادم.

ويبلغ مدى إطلاق صواريخ هذه المنظومة 40 كم، وبمقدورها إسقاط الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار على ارتفاع 20 كم.

كما أضاف المستشار، أن ألمانيا سترسل 12 مدفع هاوتزر “PzH 2000” إلى سلطات كييف.

هذا ويجري حاليا تدريب القوات الأوكرانية على استخدامها، وستنتهي الدورة في غضون أيام قليلة، حسب ذات المصدر.

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