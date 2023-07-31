ألمانيا تزيل العوائق أمام هجرة العمال

ذكّرت السلطات الألمانية الأجانب المهرة بأنهم سيتمكنون قريبًا من الوصول إلى البلاد لأغراض العمل في ظل ظروف ميسرة.

وفقًا للحكومة الفيدرالية الألمانية ، بمجرد دخول قانون هجرة المهرة حيز التنفيذ ، ستتم إزالة العقبات البيروقراطية. وسيتمكن العمال المهرة من العيش والعمل في ألمانيا دون الحاجة إلى اتباع العديد من القواعد كما كان من قبل.

وتعليقًا على خطط البلاد لتخفيف القواعد على العمال المهرة ، قالت وزيرة الداخلية ، نانسي فيسر. إنها تريد تسهيل وصولهم إلى ألمانيا لأغراض العمل.

كما أكدت أنهم يريدون جذب أكبر عدد ممكن من العمال المهرة لأن البلاد تتعامل حاليًا مع نقص العمالة في مختلف القطاعات.

كما أضافت “نريد أن يتمكن العمال المهرة من القدوم إلى ألمانيا بسرعة والانطلاق في رحلة طيران. نريد إزالة العقبات البيروقراطية. إذا جلب الناس خبرة في العمل أو إمكانات شخصية.

تمشيا مع قانون هجرة الكفاءات ، سيتمكن العمال المهرة من دخول Germant من خلال ثلاثة طرق.

سيسمح المسار الأول ، المرتبط بمؤهلات الفرد ، لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات المطلوبين بشكل خاص في ألمانيا. بالقدوم إلى البلاد بالبطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي والاعتراف بمؤهلاتهم.

كما أوضحت السلطات، سيتم تقصير خبرتهم المهنية لهذه المجموعة من المتخصصين والتنازل عن شرط اللغة الألمانية.

الطريق الثاني هو من خلال التجربة. وفقًا للسلطات الألمانية ، سيتمكن جميع الأجانب الذين لديهم عامين على الأقل من الخبرة المهنية ، بالإضافة إلى المؤهلات المهنية المكتسبة والمعترف بها في الخارج ، من دخول ألمانيا كمتخصصين في المستقبل.

“لم يعد من الضروري الاعتراف بالشهادة في ألمانيا مسبقًا. وهذا يعني بيروقراطية أقل ، وبالتالي ، إجراءات أقصر “، تؤكد الحكومة.

الطريق الثالث من خلال الإمكانات. ستقدم ألمانيا ما يسمى ببطاقة الفرصة. ستسمح هذه البطاقة للأجانب بدخول ألمانيا والبقاء في البلاد لمدة تصل إلى عام واحد بغرض العثور على عمل.