ألمانيا تسجل رقما قياسيا في عدد الاصابات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا عن وصول أعداد المصابين بكورونا في البلاد إلى أعلى مستوى مسجل حتى الآن.

وارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا بأوساط كل مئة ألف من سكان ألمانيا في الأيام السبعة الأخيرة إلى 201.1 الف وهو رقم قياسي منذ ظهور الوباء.

ويأتي الإعلان في وقت استقرت نسبة الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كوفيد في البلاد عند أقل من 70 في المئة.

وستفرض السلطات في ولاية ساكسونيا، حيث معدل الإصابات أعلى بمرتين من المعدل الوطني إذ يبلغ 491.3، قيودا جديدة على غير الملقحين اعتبارا من الاثنين.

وسيمنع غير الملقحين من الجلوس في المساحات المغلقة في المطاعم والمقاهي أو حضور مناسبات في هكذا أماكن.

وهذا إلا إذا أثبتوا أنهم تعافوا مؤخرا من كوفيد-19، وتعد هذه القواعد الأكثر تشددا التي تفرض على غير المحصنين في ألمانيا.

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أفاد معهد “روبرت كوخ” بأن أكثر من 4 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا في ألمانيا منذ تفشي الجائحة.

وبحسب بيانات المعهد، فإن مجموع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ 4 ملايين و5641 حالة حتى اليوم الأحد، في حين أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى بكثير من ذلك، حيث تمر العديد من الإصابات دون أن يلاحظها أحد.

هذا وكشف المعهد أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 92346 شخصا في ألمانيا حتى الآن.