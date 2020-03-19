ألمانيا.. تسجيل 2801 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد!

أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني للصحة العامة، اليوم الخميس، تسجيل 2801 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال يوم واحد.

وبذلك إرتفع عدد حالات الإصابة بمقدار الثلث في ألمانيا، خلال يوم واحد.

وحسب ذات المصدر، إرتفع عدد الحالات المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 10999 حالة، وتوفي 20 شخصا.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن مكافحة كورونا “COVID-19″، تتطلب التضامن مثلما يجري الأمر في أوقات الحرب.

وناشدت ميركل جميع المواطنين المساعدة في مكافحة انتشار الفيروس من خلال تنفيذ أحدث اللوائح التي تهدف إلى الحد من التواصل المباشر بين السكان وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن تشديد القيود على السفر، في إطار الإجراءات لمحاربة فيروس كورونا.