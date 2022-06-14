ألمانيا تسحق إيطاليا بخماسية تاريخية

حقق مُنتخب ألمانيا فوزا تاريخيا على حساب ضيفه الإيطالي، بنتيجة 5 أهداف مُقابل هدفين.

وذلك في المباراة التي جرت بملعب بوروسيا بارك، سهرة الثلاثاء في قمة لقاءات المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية.

كما سجل خماسية الألمان كل من جوشوا كيميتش في الدقيقة 10، إلكاي غوندوغان من ركلة جزاء (45+4).

إضافة إلى توماس مولر (51)، وتيمو فيرنر (68 و69).

بينما سجل ويلفريد جنونتو هدف إيطاليا الأول بالدقيقة 78 ثم أليساندرو باستوني (90+4).

كما كشفت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن إيطاليا استقبلت 5 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة لأول مرة منذ 12 ماي 1957.