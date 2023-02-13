ألمانيا تسهل منح التأشيرات لضحايا زلزال في تركيا وسوريا

سيتمكن ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا الذين لديهم عائلة في ألمانيا من الالتحاق بها في مدة ثلاثة أشهر.

وقال وزير الداخلية الألماني لصحيفة بيلد “نريد تمكين العائلات التركية والسورية في ألمانيا. من جلب أقاربهم من المناطق المتضررة من الزلزال إلى منازلهم”.

وبحسب نانسي فيسر ، فإن هذه “مساعدة طارئة” تهدف إلى توفير المأوى للناجين من الكارثة. بالإضافة إلى الرعاية الطبية ، كل ذلك بطريقة سريعة. تعد الحكومة بمنح تأشيرات لمدة ثلاثة أشهر”.

لتبسيط الإجراءات الإدارية، عززت وزارة الخارجية بالفعل الموظفين في القنصليات الألمانية في تركيا. لكن لا يزال يتعين توضيح العديد من التفاصيل. ولا سيما مسألة ما إذا كان الضحايا ، للحصول على التأشيرة ، سوف يحتاجون إلى جواز سفر. بينما فقد العديد من الناجين كل شيء في الكارثة.

وتمتلك ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم ، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. فمنذ عام 2015 وقرار المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل بفتح الحدود ، يعيش أكثر من 900 ألف سوري في البلاد.