ألمانيا تطالب بولندا وجمهورية الشيك بفتح حدودهما سريعا

طالب، اليوم السبت، وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، بولندا وجمهورية التشيك بفتح حدودهما سريعا وبشكل كامل للسماح بتدفق الأشخاص والبضائع بحرية.

قال، ماس، بعد اجتماع مع وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن في نقطة عبور حدودية بين مدينتي بيرل وشنجن “سنرفع القيود على الحدود مع الدنمرك في الأيام القليلة المقبلة، ومن 15 يونيو حزيران لن يكون هناك المزيد من القيود على الحدود مع فرنسا والنمسا وسويسرا”.

وأضاف ماس “آمل أن يتم أيضا في القريب العاجل رفع القيود الحدودية التي يطبقها حاليا أصدقاؤنا البولنديون والتشيك”.