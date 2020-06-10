ألمانيا تعلن رفع القيود على حدودها مع 4 دول أوروبية

أعلنت، اليوم الأربعاء، السلطات الألمانية عن رفع القيود على الحدود مع عدة دول أوروبية ابتداء من 15 جوان المقبل.

وقال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، في تصريح نقلته وكالات انباء دولية، أن ألمانيا سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك يوم 15 جوان المقبل.

وأضاف زيهوفر “أن الحكومة قد تعيد النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد”.

مشيرا في السياق ذاته أن “القيود المفروضة على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول البلاد ستمدد حتى نهاية شهر جوان”.