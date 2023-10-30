ألمانيا تفتح باب الهجرة

قالت السلطات الألمانية إنها تمضي قدمًا في خطة لتسهيل بعض إجراءات الهجرة. حتى يتمكن العمال الأجانب المهرة من الانتقال بسهولة أكبر إلى البلاد لأغراض العمل.

ومؤخرًا، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعمل على تخفيف بعض قواعدها. مشددة على أنه سيتم تخفيض الحد الأقصى لكسب البطاقة الزرقاء.

علاوة على ذلك، أشارت الحكومة إلى أنه كجزء من خطتها لتسهيل انتقال العمال المهرة إلى البلاد. تقدم السلطات أيضًا بطاقة فرصة بنظام النقاط. وتقوم أيضًا بتيسير القواعد لأولئك الذين لديهم خبرة مهنية ولأولئك الذين حاصل على شهادة جامعية.

يوجد حاليًا نقص في العمال المهرة في العديد من المناطق والقطاعات في جميع أنحاء ألمانيا. وتشير البيانات إلى أنه في نهاية عام 2022، كانت ألمانيا بحاجة إلى حوالي 1.98 مليون عامل.

مع الأخذ في الاعتبار العدد الكبير من العمال المطلوبين، ترغب الحكومة الألمانية في زيادة مشاركة النساء. وكبار السن في سوق العمل وجذب المزيد من العمال المهرة من بلدان أخرى.

في وقت سابق من شهر مارس من هذا العام، قال المستشار الألماني، أولاف شولتز. إنه من المهم جدًا أن تجتذب ألمانيا المزيد من العمال المهرة، وفي الوقت نفسه. أشار إلى أنه لكي تتمكن من القيام بذلك، تحتاج البلاد إلى أن يكون لديها قانون الهجرة الأكثر حداثة المهرة.

كما أبرزت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن البلاد بحاجة إلى المزيد من العمال الأجانب المهرة. للتعامل مع النقص المستمر في العمالة.

وكما توضح الحكومة، سيتمكن جميع الأجانب الحاصلين على شهادة جامعية في المستقبل من متابعة أي وظيفة مؤهلة.

علاوة على ذلك، سيتمكن جميع الأجانب الذين لديهم خبرة لا تقل عن سنتين في مجال معين من الهجرة كعامل إلى ألمانيا. ولن يكون من الضروري أيضًا الاعتراف بالمؤهلات المهنية للأجانب في ألمانيا، مما يعني أنه ستكون هناك إجراءات أقصر.