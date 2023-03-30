ألمانيا تقر تسهيلات على قانون هجرة الكفاءات

أعطى مجلس الوزراء الألماني الضوء الأخضر النهائي لقانون هجرة المهرة المحدث. الذي سيمكن المزيد من مواطني الدول المهرة من القدوم والعمل في ألمانيا.

وكان مشروع قانون إصلاح قانون هجرة الكفاءات قد قدم من قبل وزارة الداخلية والوطن. ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى الحكومة الألمانية. ووافق عليه مجلس الوزراء أمس الأربعاء.

كما تم الشروع في التغييرات في محاولة من الوزارات المسؤولة لتسهيل الأمر على العمال الأجانب المتخصصين. في المجالات الماهرة التي تفتقر ألمانيا إلى العمال ، للمجيء إلى البلاد والاستقرار والعمل.

وتعليقًا على الموافقة على تعديل القانون ، وصفت وزيرة الداخلية نانسي فيسر هذه الخطوة. بأنها خطوة أولى نحو إنشاء قانون هجرة حديث.

وقالت “سوف نضمن أن نجلب العمال المهرة إلى البلد الذي كان اقتصادنا في حاجة ماسة إليه منذ سنوات. وقالت إن أي شخص يتحدث إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والحرف يعرف أن هذه هي الطريقة الوحيدة. التي يمكننا من خلالها ضمان ازدهار بلدنا”.

في حين وصف وزير العمل هوبرتوس هيل مهمة تأمين قاعدة العمالة الماهرة بأنها واحدة من أعظم المهام الاقتصادية لألمانيا. خلال العقود القليلة القادمة.

وبينما أشار إلى أنه يتعين على الدولة الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات المحلية الحالية. مثل تقديم المزيد من التدريب والتعليم الإضافي لمواطنيها، فقد سلط الضوء على أهمية العمال المهرة من الخارج.

وقال: “من خلال قانون هجرة الكفاءات ، نضع الأساس لدولة هجرة حديثة لا تقبل الهجرة المؤهلة فحسب ، بل تريدها أيضًا”.

هذه التغييرات الرئيسية على قانون هجرة الكفاءات

ستصبح بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء في متناول المزيد من المتخصصين الحاصلين على درجة جامعية.

يُسمح للأجانب الذين يتمتعون بخبرة مهنية لا تقل عن سنتين ومؤهلات مهنية معترف بها من الدولة في وطنهم. بالحضور للعمل في ألمانيا. ومع ذلك ، سيتم مراعاة حد الراتب لهذه الفئة.

لم يعد يتعين على المؤهلات المهنية الخضوع لإجراءات الاعتراف في ألمانيا.

أولئك الذين يرغبون في الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية في ألمانيا يمكنهم القيام بذلك عند وصولهم. ولم يعدوا ملزمون بإكمالها من قبل.

تأشيرة باحث عن عمل جديدة للأشخاص الذين يرغبون في الذهاب إلى ألمانيا والبحث عن وظيفة في مجالهم. يُسمح بالعمل لمدة تصل إلى عشرين ساعة في الأسبوع مع هذا النوع من التأشيرات.

سيصبح التوظيف قصير الأجل لمدة تصل إلى ثمانية أشهر ممكنًا للقطاعات ذات الطلب المرتفع بشكل خاص. على الرغم من وجود حصة.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الألمانية، في عام 2022، كان هناك حوالي 1.98 مليون وظيفة شاغرة في ألمانيا. وهي أعلى نسبة تم تسجيلها على الإطلاق. الألمان ومواطني الاتحاد الأوروبي غير قادرين على شغل العديد من هذه المناصب. ونتيجة لذلك كانت البلاد تبحث عن طرق جديدة لجذب العمال الأجانب لسنوات حتى الآن.

وبعض المجالات التي تعاني من نقص واضح في العمالة هي مهن الصحة والرعاية، ورعاية الأطفال. وقطاع تكنولوجيا المعلومات والعديد من المهن الإنتاجية والخدمية الأخرى.