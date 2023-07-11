ألمانيا تقر قانونًا جديدًا لصالح المهاجرين الراغبين في العمل

أعطى مجلس الشيوخ الألماني ، البوندسرات ، موافقته النهائية على تعديل القانون. الذي يهدف إلى تسهيل هجرة العمال المهرة من البلدان الأخرى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ، عند إعلانه النبأ. بأنه من المتوقع تطبيق القانون الجديد في الأول من مارس / آذار 2024.

هذا يعني أنه اعتبارًا من ربيع العام المقبل ، سيتمكن العمال المؤهلون من دول العالم الثالث من دخول ألمانيا لأغراض العمل. في ظل ظروف أكثر استرخاءً.

من بين العديد من الأشياء الأخرى ، ينص القانون على إدخال ما يسمى ببطاقة الفرصة. والتي ستسمح لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدخول ألمانيا. والبقاء في البلاد لمدة تصل إلى عام بغرض العثور على عمل.

بناءً على خبرتهم الوظيفية ، والمهارات اللغوية ، والعمر ، بالإضافة إلى الروابط مع ألمانيا. سيتمكن الأجانب الذين يبحثون عن عمل في الدولة من تسجيل نقاط تؤهلهم للحصول على البطاقة. ستكون البطاقة بعد ذلك بمثابة تصريح إقامة لمدة عام واحد.

كما أوضحت السلطات ، فإن شرط الحصول على بطاقة الفرصة سيكون شهادة جامعية أو تدريب مهني.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره ، لوحظ أنه بمجرد أن يصبح القانون المعتمد حديثًا ساريًا بشكل كامل. سيكون من السهل على طالبي اللجوء العثور على عمل في ألمانيا.

وسيتمكن طالبو اللجوء الذين دخلوا ألمانيا قبل 29 مارس 2023 والذين لديهم المؤهلات المطلوبة من سحب طلب لجوئهم. والتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل وإقامة.

بيان دويتشالند “الأشخاص المشاركون في إجراءات اللجوء الذين دخلوا البلاد قبل 29 مارس 2023 ، ولديهم احتمال في الحصول على وظيفة مؤهلة ، سيتم منحهم الفرصة لسحب طلب اللجوء الخاص بهم والتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل وإقامة بدلاً من ذلك”. يقرأ دي.

هذا يعني أنه سيُسمح لهذه المجموعة من الأشخاص بالعمل في ألمانيا بموجب القواعد الميسرة.