كشف الادعاء العام الألماني انه سيتم توجيه 5 تهم بالقتل و205 بمحاولة القتل للمشتبه بتنفيذه هجوم سوق عيد الميلاد.

ويتعلق الأمر بطبيب سعودي يبلغ من العمر 50 عاما يعيش في ألمانيا منذ عام 2006.

كما أكدت روسيا اليوم أن المشتبه فيه يصف نفسه بأنه “مسلم سابق”. وإتهم المشتبه فيه السلطات الألمانية بعدم القيام بما يكفي لمحاربة الإسلاموية.

ومن جهته، أوضح كتحدث يإسم الشرطة الألمانية أن دوافع المشتبه فيه في هجوم ماجديبورغ “غير واضحة”.

وقتل أمس الجمعة 5 الأشخاص، وأصيل 205 أخرين، في حادث دهس سيارة لجمع من الناس، بسوق هدايا عيد الميلاد، ببلدة ماجديبورغ شرقي ألمانيا.

كما صرح رئيس وزراء ولاية ساكسونيا، رينير هاسيلوف إن “الشرطة الألمانية اعتقلت طبيباً من السعودية يعتقد أنه اقتحم بسيارته سوقاً لعيد الميلاد في ماغديبورغ”.