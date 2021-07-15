ألمانيا: 19 قتيلا وعشرات المفقودين جراء الفيضانات

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن 19 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم. وعشرات آخرين في عداد المفقودين في ألمانيا بسبب الفيضانات العارمة.

وقالت السلطات في مقاطعة أوسكيرخن الغربية في ألمانيا، اليوم الخميس، إنه تم الإبلاغ عن 8 حالات وفاة.

وقالت الشرطة في مدينة كويلنز الغربية، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فى مقاطعة أهرويلر. وأن 50 شخصا محاصرين على أسطح منازلهم في انتظار الإنقاذ.

وانهارت 6 منازل ليلا في قرية شولد، وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن اختفاء العديد من الأشخاص. وذكرت الوكالة أن حجم الدمار في المنطقة ما زال غير واضح. بعدما عزلت مياه الفيضان والانهيارات الطينية العديد من القرى وجعل المرور عبر الطرق صعبا.