أليو سيسي: “التحكيم الإفريقي فضيحة..بلماضي تحدث عنه لأنه يؤثر على مستوى اللعب”
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبر مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسي، عن مساندته لتصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي، حول ظلم التحكيم الإفريقي للمنتخب الوطني.
وصرح أليو سيسي، لصحيفة لوموند الفرنسية يوم أمس الجمعة،:”التحكيم في إفريقيا فضيحة. نحن لا نعرف كيف نتعامل معها.
كما أضاف:”حتى أولئك الذين يعتبرون حكامًا جيدين مخيبين للآمال، يُطلب منا التوقف عن التذمر، عند الحديث عن أخطاء التحكيمية”.
وأردف سيسي: “طالما لم نحل المشكلة سيظل مستوى اللعب غير مرغوب فيه”.
كما أوضح سيسي:”جمال بلماضي يتحدث حول الموضوع أحيانا، وأتفهمه لأن هذا الشيئ نفسه أعيشه كباقي المدربين، هذه المشاكل تؤثر على مستوى لعبنا”.
رابط دائم : https://nhar.tv/9MD3D