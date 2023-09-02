أليو سيسي: “الجزائر الشبح الأسود للسنغال”

أكد مدرب منتخب السنغال، أليو سيسي، أهمية اللقاء الودي الذي سيجمع فريقه بالمنتخب الجزائري، يوم الـ 12 سبتمبر الجاري، بالعاصمة داكار.

وفي ندوة صحفية عقدها أمس الجمعة، ونقلتها وكالة “apanews” المهتمة بأخبار القارة السمراء، قال سيسي: “الجزائر الشبح الأسود للسنغال (4 انتصارات وتعادل في آخر 5 لقاءات)”.

مضيفا: “ولكن الأمر لا يتعلق بالثأر أو الانتقام.. الجزائر توجّت بكأس أمم إفريقيا 2019 أمام السنغال، والأمر نفسه بالنسبة لنا في 2022 أمام مصر، سيكون لقاء كبيرا.”

وبالرغم من اعترافه بأفضلية الخضر من حيث النتائج، إلا أن مدرب أسود التيرانغا، أبرز في المقابل، بأن: “الجزائر لا تسيطر علينا حتى حينما تفوز، المباريات تلعب على تفاصيل صغيرة، وما يهمني في هذا اللقاء هو الوقوف على تطور الفريق.”

وختم سيسي: “المباراة ودية ولكنها مهمة للغاية، لأنها ستسمح لنا بالتحضير لكأس أمم إفريقيا 2023، وكنا محظوظين بالتأهل في أول 4 جولات، ولم يحدث ذلك في الماضي.. هدفنا التحضير للمنافسات الدولية القادمة، ولا نملك الكثير من الوقت من أجل ذلك”