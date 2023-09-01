يتقدمهم ساديو ماني.. أليو سيسي يستدعي 25 لاعبا لودية الخضر

أعلن مدرب السنغال، أليو سيسي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمواجهة الودية، التي ستجمع منتخب بلاده بالخضر، يوم الـ 12 سبتمبر الجاري.

وكشفت الاتحادية السنغالية لكرة القدم، اليوم الجمعة، في تغريدة على “تويتر” عن قائمة تضم 25 لاعبا، اختارهم سيسي، للودية المقررة بداكار يوم الـ 12 سبتمبر.

وضمت قائمة “أسود التيرانغا” أبرز النجوم، في صورة الثلاثي المنتقل حديثا إلى الدوري السعودي، ساديو ماني وخاليدو كوليبالي إلى جانب الحارس إدوارد ميندي.

وكشفت الاتحادية السنغالية لكرة القدم، اليوم الجمعة، في تغريدة على “تويتر” عن قائمة تضم 25 لاعبا، اختارهم سيسي، للودية المقررة بداكار يوم الـ 12 سبتمبر.

وضمت قائمة “أسود التيرانغا” أبرز النجوم، في صورة الثلاثي المنتقل حديثا إلى الدوري السعودي، ساديو ماني وخاليدو كوليبالي إلى جانب الحارس إدوارد ميندي.