أليو سيسي: “منتخبنا تغير منذ 2019 ولقاء الجزائر مهم للغاية”

أكد مدرب منتخب السنغال، أليو سيسي، أهمية المباراة الودية التي ستجمع تشكيلته اليوم الثلاثاء، بالمنتخب الوطني الجزائري، ضمن الاستعدادات الخاصة لـ”كان” 2023.

وفي ندوة صحفية نشطها أمس الاثنين، أوضح التقني السنغالي، بأن فريقه حضر بشكل جيد لمباراة اليوم، مضيفا: “عملنا طيلة الأسبوع للتحضير لمباراة الجزائر، التي ستكون مهمة تحضيرا لـ”كان” كوت ديفوار”.

وعرج سيسي، للحديث عن هزيمة منتخبه مرتين أمام الجزائر في كان 2019، ثانيتها في النهائي، وقال: “الكثير يسألونني عن 2019، وأقول لهم تلك اللحظة مرت عليها 4 سنوات، والعديد من الأمور تغيرت منذ ذلك الحين”.

مضيفا: “الشيء الأكيد أن فريقي تغير منذ 2019، والأمر نفسه بالنسبة للجزائر، ربما بقي لاعبين أو 3 فقط.. جيل ذهب وجاء آخر”.

وختم أليو سيسي في هذا الصدد: “مباراة الجزائر، مهمة للغاية، وستسمح لنا بالوقوف على مدى جاهزيتنا لكأس أمم إفريقيا المقبلة”.