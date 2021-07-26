أل جي” تلتزم بالانتقال إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100بالمائة بحلول عام 2050″

أعلنت شركة” أل جي” إلكترونيك اليوم عن التزامها بالانتقال بالكامل إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2050 كعامل رئيسي في إطار استراتيجيةالاستدامة.

يأتي الإعلان في تقرير الاستدامة لشركة “أل جي” إلكترونيك الذي تم إصداره مؤخرًا على رأس وعدها السابق بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030 من خلال مبادرة صفر كربون بحلول 2030 التي تعهدت فيها “أل جي” بخفض انبعاثات الكربون في مرحلة الإنتاج إلى 50٪ مقارنة بمعايير 2017 بحلول عام 2030.

سيتم تنفيذ التحول منطقة تلو الأخرى بدءًا من أمريكا الشمالية حيث سيتم تشغيل كل مكتب وموقع تصنيع بالطاقة المتجددة خلال العام.

وتهدف مرافق التصنيع التابعة لشركة إل جي خارج كوريا إلى تحويل 50 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء إلى طاقة متجددة في السنوات الأربع المقبلة.

سيتطلب تحقيق هذا الهدف على الصعيد العالمي استراتيجية متنوعة، بما في ذلك تركيب الألواح الشمسية عالية الكفاءة من إل جي على مبانيها، واستخدام اتفاقيات شراء الطاقة التي تسمح للشركات بشراء

الكهرباء مباشرة من الموردين، واستخدام شهادات ائتمان الطاقة المتجددة(REC)والمشاركة فيبرنامج القسط الأخضرفي كوريا وسوقإل جي المحلي لشراء الطاقة النظيفة مباشرة من شركة كوريا للطاقة الكهربائية (KEPCO).

تقوم “إل جي” حاليًا بتركيب وحدات طاقة شمسية بسعة 3.2 ميغاوات في موقع تصنيع في نويدا بالهند، لتوليد الكهرباء لتشغيل المكتب الإداري لشركةإل جي أيضًا.

وسيتم توسيع هذا المشروع كجزء من آلية التنمية النظيفة(CDM) ، مما يسمح لشركةإل جي بالحصول على شهادات تقليل الكربون من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(UNFCCC).

قال بارك بيونج جو، نائب الرئيس الأول في قسم السلامة والبيئة بشركة أل جي إلكترونيك “يمكن تحقيق التزامنا بخلق حياة أفضل للجميع على أفضل وجه من خلال انتقالأل جي إلى الطاقة المتجددة وتحقيق حيادية الكربون”. “في عالمنا اليوم، لا يحدث الابتكار فقط في المختبر، بل يجب أن يحدث أيضًا في مصانعنا وورشاتنا”.

تتمتع الشركات المصنعة اليوم بفرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لمنح الجيل القادم عالماً يستحق أن يرثه، وفي إل جي نتعامل مع هذه المسؤولية على محمل الجد “.