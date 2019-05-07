أمراض القلب تقتل 35 ألف جزائري خلال سنتين

حسب تقرير معهد الصحة العمومية حول أسباب الوفيات لدى الجزائريين

نسبة 40 من المئة وفيات سجلت بالمناطق الوسطى

ارتفاع كبير في وفيات الرجال بنسبة تصل إلى 56 من المئة

كشف تقرير صادر من المعهد الوطني للصحة العمومية، حول الأسباب الرئيسية لوفيات الجزائريين، خلال سنتي 2015 و2016.

أن 35 ألف جزائري توفوا بسبب أمراض القلب، فيما لقي 40 ألف منهم مصرعهم من دون تحديد الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك.

وحسب التقرير الذي أعلن المعهد عن نتائجه والذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد وفيات الرجال من كل الأعمار .

بنسبة تتراوح ما بين 55.2 إلى 56 من المئة، مقابل 43.3 إلى 44.1 من المئة وسط النساء.

وبلغة الأرقام، قدر عدد الوفيات المسجلة في 2015 بـ 84 ألف و789 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الوفيات سنة 2016، 82 ألف و842 حالة وفاة.

وفي ذات السياق، قام المعهد بتصنيف حالة الوفيات حسب المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، ودراستها للتوصل إلى الأسباب الحقيقية لوفيات الجزائريين.

حيث كشف أن 40.8 ٪ من الوفيات سجلت في المنطقة الصحية وسط، تليها 29 من المئة في منطقة الغرب، بالمقابل فإن 19.5 ٪ من الوفيات تسجل في ناحية الشرق.

فيما لم تتجاوز نسبة الوفيات في الجنوب الجزائري 10 من المئة. وبالنسبة لعامل سن الوفاة، فإن 41 ٪ من الوفيات سجلت لدى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و79 سنة.

فيما بلغت نسبة الوفيات لدى الأطفال أقل من سنة، خلال سنتي 2015 و2016، 20 من المئة.

أما بخصوص أسباب الوفيات حسب التصنيف الدولي للأمراض، فكشف تقرير المعهد أن السبب الأول في وفيات الجزائريين، هو أمراض القلب بنسبة 21 من المئة.

مما يعادل 35 ألف حالة وفاة خلال سنتين، تليها الالتهابات المرتبطة بالولادة بـ 12 من المئة أو ما يعادل 20 ألف و115 حالة وفاة.

أما السبب الثالث للوفيات فهي السرطانات بـ 11 من المئة متبوعة بأمراض الغدد والهرمونات أي ما يعادل 18 ألف و439 حالة وفاة.

بالمقابل، جاء في التقرير أن 23 ٪ من الوفيات، لم تحدد أسبابها بالتحديد، وهو ما يعادل 39 ألف حالة وفاة.