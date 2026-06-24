أمراض الكلى وزرع الأعضاء.. وفد نيجيري يزور مستشفى مصطفى باشا

إستقبل المركز الإستشفائي الجامعي مصطفى اليوم وفدا نيجيريا رفيع المستوى. في إطار تعزيز التعاون الإفريقي في المجال الصحي وتطوير التكفل بمرضى القصور الكلوي.

وكان في استقبال الوفد النيجيري المدير العام دحية خالد، رفقة الأمينة العامة بوطالب، ورئيس المجلس العلمي الأستاذ بن يحيى، الأستاذ بلحاج رئيس مصلحة الطب الشرعي. بالإضافة كذلك إلى غول مدير الوسائل المادية والأستاذ صالح رئيس مصلحة علم المناعة، والأستاذة أرزور رئيسة مصلحة أمراض الكلى الأستاذ مسكوري رئيس مصلحة جراحة الصدر و الاوعية الدموية.

وأكد المدير العام على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية الإفريقية. بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى وتطوير التخصصات الطبية الدقيقة. لاسيما في مجال أمراض الكلى وزرع الأعضاء.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التكفل بمرضى القصور الكلوي، إلى جانب تطوير التعاون في مجال زرع الكلى والأعضاء. من خلال وضع أسس لشراكة علمية ومهنية مستقبلية تشمل استقبال فرق طبية نيجيرية للاستفادة من الخبرة الجزائرية الرائدة في هذا المجال. فضلا عن المشاركة في برامج تكوينية وتدريبية عن بعد تسمح بتبادل المعارف والخبرات بين المختصين من البلدين.

وشملت الزيارة مصلحة أمراض الكلى، مصلحة جراحة الصدر و الأوعية الدموية، مصلحة علم المناعة.

واطلع أعضاء الوفد على التجهيزات الطبية المعتمدة وطرق العمل الحديثة بالمصالح، كما تبادلوا الآراء والخبرات مع الأطقم الطبية حول سبل تطوير الممارسات الطبية وتعزيز التعاون العلمي والتقني. خاصة فيما يتعلق بمتابعة مرضى القصور الكلوي وبرامج زرع الكلى.

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