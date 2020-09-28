أمريكا: أزيد من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا و266 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 7 ملايين و115 ألفا و338 إصابة.

يأتي هذا عقب تسجيل 36 ألفا و919 إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الإثنين، فإن حصيلة الوفيات قد ارتفعت إلى 204 آلاف و758 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية 266 وفاة جديدة.

وقد أفاد إحصاء لرويترز بأن وباء كورونا أصاب حول العالم حوالي 32.88 مليون، وتسبب في وفاة نحو مليون شخص.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.