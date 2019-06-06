أمريكا: إتهام طبيب بقتل 25 مريضا!

قام الإدعاء الأمريكي، أمس الأربعاء، بإتهام طبيب، تسبب بمقتل 25 مريضا في حالات حرجة، بعد أن زودهم بجرعات قاتلة من عقار مخدر.

وارتكب الطبيب “وليام هاسل”، هذه الجرائم على امتداد 4 سنوات، عندما كان يعمل بمستشفى “ماونت كارمل” بمدينة “كولومبوس” الأمريكية.

وركز المحققون على نسبة جرعات مخدر “فينتانيل”، التي منحها الطبيب للمرضى، والتي تجاوزت في بعض الأحيان “500 ميكروغرام”.

وقال المدعي العام لمقاطعة “فرانكلين” بـ”أوهايو”، “رون أوبرايان”: إنه “لا يوجد أي سبب طبي مشروع يبرر هذا المستوى المرتفع من الجرعات”.

وأضاف المدعي العام: “لم يسبق لي أن شاهدت قضية مماثلة طيلة مسيرتي كمدع عام، لمدة 22 سنة”.

وأكد المحققون في هذه القضية، أن الأسباب التي دفعت هذال الطبيب لقتل مرضاه، تبقى مجهولة.

ومن المتوقع أن يتلقى الطبيب عقوبة السجن لـ15 سنة، وصولا إلى السجن مدى الحياة، عن كل جريمة قتل ارتكبها.

للتذكير، يوصف عقار “فينتانيل” عادة للتخفيف من الألم الناجم عن مرض “السرطان”، ويفوق تأثيره تأثير “المورفين” بمئة مرة.