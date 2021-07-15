أمريكا: ارتفاع قياسي في الوفيات الناجمة عن جرعات المخدرات الزائدة

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن عدد الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة. قد ارتفع ليصل إلى أكثر من 93 ألف العام الماضي.

وارتفع عدد الضحايا أكثر من 21 ألفا، أي حوالي 30% مقارنة بعام 2019. وفقا للبيانات المؤقتة التي أصدرها المركز الوطني لإحصائيات الصحة، متجاوزا الرقم القياسي المسجل في ذلك العام.

ووفقا للبيانات الجديدة، بلغ العدد المقدر لوفيات الجرعات الزائدة 93.331 فى عام 2020. وظلت المواد الأفيونية، وبشكل أساسى الفنتانيل غير المشروع، سببا في حصيلة الوفيات.

وبلغت وفيات الجرعات الزائدة التي تشمل مواد أفيونية 69.710 عام 2020، فى ارتفاع عن 50.963 في عام 2019، وفقا للبيانات. كما ارتفعت أيضا الوفيات الناجمة عن تعاطي الكوكايين والميثامفيتامين.