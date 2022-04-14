أمريكا: اعتقال المتهم بإطلاق نار في مترو بروكلين وهذه التهم الموجهة إليه
قالت السلطات الأمريكية إن فرانك جيمس، الرجل الذي تم اعتقاله بعد مطاردة استمرت قرابة 30 ساعة. للاشتباه في إطلاقه النار على 10 أشخاص في قطار متجه إلى محطة مترو أنفاق في بروكلين صباح الثلاثاء. سيمثل أمام المحكمة لأول مرة يوم الخميس.
وقال بريون بيس، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية في نيويورك. إن جيمس متهم في محكمة فيدرالية بانتهاك قانون يحظر الهجمات الإرهابية وغيرها من الهجمات العنيفة ضد نظام النقل الجماعي. وأضاف “إذا أدين، يمكن أن يقضي مدى الحياة في السجن”.
ونشر أحد المشتبه بهم في حادث إطلاق النار في مترو أنفاق بروكلين مقاطع فيديو تناقش أعمال العنف وإطلاق النار الجماعي
وقال مفوض شرطة نيويورك إن المحققين استخدموا كل أداة متاحة لجمع الأدلة التي “تربط السيد جيمس مباشرة بإطلاق النار”.
وقال مفوض الشرطة كيشانت سيويل بعد ظهر الأربعاء في مؤتمر صحفي أعلن فيه اعتقال جيمس “تمكنا من تقليص عالمه بسرعة. لم يتبق له مكان يهرب”.
وسيتم تأكيد توقيت مثول جيمس أمام المحكمة الفيدرالية صباح الخميس. وفقًا للمتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي جون مارزولي.
وقالت السلطات إن إدارة شرطة مدينة نيويورك صنفت جيمس على أنه شخص محل اهتمام بعد العثور على ممتلكاته. بما في ذلك مفتاح سيارة يو هول استأجرها، في مكان الحادث.
وتم إعلان أنه مشتبه به في إطلاق النار يوم الأربعاء، وأصدرت المدينة إنذارًا طارئًا للسكان. قائلة إن جيمس مطلوب وطلبت إكرامية.
وقال مصدران من إنفاذ القانون لشبكة سي إن إن إن الرجل البالغ من العمر 62 عامًا الذي اتصل. لإعلام الشرطة بأجهزة إيقاف الجريمة يوم الأربعاء ليبلغ السلطات أنه كان في مطعم ماكدونالدز بمنطقة لوار إيست سايد في مانهاتن.
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كشف مسؤولون أمريكيون أنه أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا صباح أول أمس الثلاثاء في حادث إطلاق نار مروّع. داخل محطة مترو أنفاق في بروكلين.
وحسب الإعلام المحلي الأمريكي، فقد اندلع الحادث الدموي حوالي الساعة 8:30 صباحًا. في محطة شارع 36 لخطوط D و N و R في Sunset Park.
وأشارت ذات المصادر أن مطلق النار كان يضع قناعا مضادا للغازات ويرتدي صدرية برتقالية اللون. كما أنه أشعل قنبلة دخانية ورماها داخل أحد القطارات ثم أطلق النار على مارة وركاب.
ومن بين ضحايا هجوم مترو بروكلين بأمريكا، الجزائري المدعو هواري بن قادة. حيث روى الشاب البالغ من العمر 27 عامًا بالتفصيل مغامرته المروعة في مقابلة مع CNN من سريره في المستشفى.
وقال “أثناء محاولتي الفرار من إطلاق النار، أصبت برصاصة على مستوى الركبة. كنت في المترو دخلت وجلست. جلس الرجل بجانبي لكني لم أستطع رؤية وجهه”.
وشهد الشاب الجزائري إطلاق “قنبلة دخان” من قبل المتهم. قبل أن يبدأ في إطلاق النار بعد ثوانٍ قليلة من مغادرة القطار للمحطة.
وأضاف هواري “كانت أولويتي الرئيسية هي مساعدة امرأة حامل مصابة على النزول من القطار، قبل أن يقوموا بالدهس عليها”.
وتابع هواري “هذا أسوأ ما حدث لي في حياتي كلها. لقد صُدمت لدرجة أن الألم لم يصبني إلا بعد ذلك”.
كما روت شاهدة عيان راكبة مترو الأنفاق كاثرين جارسيا 34 عاما. “بدأ يطلق النار عشوائيا على الحشد. ربما لم يستطع الرؤية، لأنه كان دخانًا أسود.
وقال شهود عيان والشرطة إن مطلق النار ترك وراءه أمتعة وفأسًا وجهازًا لاسلكيًا به ميكروفونًا. وحقيبة مليئة بالألعاب النارية والقنابل الدخانية.
وتم العثور أيضًا في مكان الحادث على بطاقة ائتمان ومفتاح ربطته السلطات بشاحنة U-Haul مستأجرة. تحمل رقم AL31408 في ولاية أريزونا.