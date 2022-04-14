أمريكا: اعتقال المتهم بإطلاق نار في مترو بروكلين وهذه التهم الموجهة إليه

قالت السلطات الأمريكية إن فرانك جيمس، الرجل الذي تم اعتقاله بعد مطاردة استمرت قرابة 30 ساعة. للاشتباه في إطلاقه النار على 10 أشخاص في قطار متجه إلى محطة مترو أنفاق في بروكلين صباح الثلاثاء. سيمثل أمام المحكمة لأول مرة يوم الخميس.

وقال بريون بيس، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية في نيويورك. إن جيمس متهم في محكمة فيدرالية بانتهاك قانون يحظر الهجمات الإرهابية وغيرها من الهجمات العنيفة ضد نظام النقل الجماعي. وأضاف “إذا أدين، يمكن أن يقضي مدى الحياة في السجن”.

ونشر أحد المشتبه بهم في حادث إطلاق النار في مترو أنفاق بروكلين مقاطع فيديو تناقش أعمال العنف وإطلاق النار الجماعي

وقال مفوض شرطة نيويورك إن المحققين استخدموا كل أداة متاحة لجمع الأدلة التي “تربط السيد جيمس مباشرة بإطلاق النار”.

وقال مفوض الشرطة كيشانت سيويل بعد ظهر الأربعاء في مؤتمر صحفي أعلن فيه اعتقال جيمس “تمكنا من تقليص عالمه بسرعة. لم يتبق له مكان يهرب”.

وسيتم تأكيد توقيت مثول جيمس أمام المحكمة الفيدرالية صباح الخميس. وفقًا للمتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي جون مارزولي.

وقالت السلطات إن إدارة شرطة مدينة نيويورك صنفت جيمس على أنه شخص محل اهتمام بعد العثور على ممتلكاته. بما في ذلك مفتاح سيارة يو هول استأجرها، في مكان الحادث.

وتم إعلان أنه مشتبه به في إطلاق النار يوم الأربعاء، وأصدرت المدينة إنذارًا طارئًا للسكان. قائلة إن جيمس مطلوب وطلبت إكرامية.

وقال مصدران من إنفاذ القانون لشبكة سي إن إن إن الرجل البالغ من العمر 62 عامًا الذي اتصل. لإعلام الشرطة بأجهزة إيقاف الجريمة يوم الأربعاء ليبلغ السلطات أنه كان في مطعم ماكدونالدز بمنطقة لوار إيست سايد في مانهاتن.

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