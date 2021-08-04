أمريكا الأكثر تضررا.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بالعالم  أكثر من 199 مليون

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم. ارتفع إلى 199 مليونا و566 ألفا و49 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما ذكرت قناة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الأربعاء. بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و246 ألفا و202 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء. حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 35 مليونا و238 ألفا و143 حالة. بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 614 ألفا و295 حالة.