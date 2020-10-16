أمريكا.. الإرتفاع القياسي في معدل الإصابات بكورونا يقلق خبراء الصحة

أثار الإرتفاع القياسي في معدل الإصابات بكورونا بأمريكا قلق خبراء الصحة.

تم تسجيل 59494 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ليوم واحد.

وبلغ متوسط عدد حالات الإصابة الجديدة في أميركا 52345 يوميا، بزيادة قدرها 16 في المائة عن الأسبوع السابق.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، إن هذا النوع من الانتشار “مقلق للغاية”.

وأضاف أن خطورة المشكلة تكمن بتزامنها مع فصل الخريف، واقتراب الشتاء، حين تتدنى درجات الحرارة في البلاد.

وسجلت 35 ولاية أميركية زيادات في حالات الإصابة الجديدة بنسبة تفوق 10 في المائة، خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

ومنذ يوم الأحد، بلغت إصابات كورونا الجديدة في 21 ولاية، أعلى المعدلات الأسبوعية المسجلة فيها منذ بدء الجائحة، وفقا لبيانات جونز هوبكنز.

وبشكل عام، أصاب الفيروس أكثر من 7.9 مليون شخص، وأدى لوفاة أكثر من 217 ألفا في الولايات المتحدة.

ونشرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بيانات جديد، توقعت فيها ارتفاع الوفيات بسبب جائحة كورونا في الولايات المتحدة، إلى ما بين 229 ألفا و 240 ألفا.