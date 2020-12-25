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أمريكا: انفجار ضخم يهز مدينة ناشفيل

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أمريكا: انفجار ضخم يهز مدينة ناشفيل
بقلم نسرين محفوف

هز انفجار هائل مدينة ناشفيل، اليوم الجمعة، بولاية تينيسي، في حدود الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب شرطة هذه المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 1.2 مليون نسمة، فإن الانفجار مرتبط بـ “عربة”.

ووقع الانفجار في وسط المدينة، ووفقًا لموقع سكوب ناشفيل على الإنترنت، انهار مبنى قريب من الانفجار.

ويستمر التحقيق بقيادة شرطة ناشفيل وبعض الشركاء الفيدراليين، فيما لم يتم الاعلان عن وقوع ضحايا في الوقت الحاضر.

وقال رجال إطفاء مدينة ناشفيل، في تغريدة على تويتر إن النوافذ تحطمت بسبب الانفجار وطلبوا من السكان تجنب المنطقة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=939434

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