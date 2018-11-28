أمريكا تبيع 10 مروحيات حربية جديدة لمصر

أفادت وسائل إعلام أن وزارة الخارجية الأمريكية، وافقت على بيع 10 مروحيات هيليكوبتر هجومية برية من طراز “أباتشي” إلى مصر مقابل مليار دولار.

وحسب ما افادت وكالة الدفاع والتعاون الامني التي تعد جزءا من البنتاغون فإن الجيش المصري سيحصل أيضا على أجهزة استشعار ومنظار للرؤية الليلية وأنظمة تحذير من هجمات الصواريخ بالإضافة إلى معدات وقطع غيار إضافية لطائرات الهليكوبتر.

واضاف ذات المصدر، أن الجيش المصري يخطط لزيادة عدد المروحيات لمكافكة الانشطة الإرهابية في شبه جزيرة سيناء،بالإضافة إلى أن هذه الصفقة ستساهم في دعم السياسة الخارجيو الامن القومي للولايات المتحدة.