أمريكا تتبرأ من انفجارات إيران: لسنا متورطين “بأي شكل من الأشكال”

قُتل ما لا يقل عن 103 أشخاص وأصيب أكثر من 211 آخرين في انفجارات. وقعت يوم أمس الأربعاء بالقرب من قبر قاسم سليماني في إيران.

وأمام “الادعاءات المتداولة”، تؤكد الولايات المتحدة: أنها “لم تكن متورطة بأي شكل من الأشكال”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين إن «أي تأكيد على عكس ذلك أمر سخيف».

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن هذا الانفجار وقع خلال إحياء الذكرى الرابعة لوفاة قاسم سليماني.

وقال: “ليس من مصلحة أحد – لا أي دولة في المنطقة، ولا أي دولة في العالم. أن نرى هذا الصراع يتصاعد أكثر مما هو عليه بالفعل”.