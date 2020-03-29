أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من السفر لمدة 14 يوما

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أمريكا تحذر سكان 3 ولايات من السفر لمدة 14 يوما
بقلم فوزية مسعدي

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية سكان 3 ولايات من السفر لمدة 14 يوما.

وأفاد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد عبر موقعه الإلكتروني، أن السلطات الصحية الأمريكية تحذر كل من سكان ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت من السفر  الداخلي غير الضروري لمدة 14 يوما، كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف ذات المصدر أن “إن التحذير لا ينطبق على العاملين في صناعات البنية التحتية بما في ذلك النقل بالشاحنات، والصحة العامة، والخدمات المالية، والإمدادات الغذائية”.
هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد تخلى عن فكرة فرض حجر صحي على هذه الولايات، بعدما كان تطرق في وقت سابق إلى هذه الفرضية في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد .

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