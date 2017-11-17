أمريكا ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان

نشرت أمريكا حوالي 3000 جندي إضافي في أفغانستان تنفيذا لاستراتيجية الرئيس “دونالد ترامب” الجديدة حسبما أعلن البانتاغون

ويُقدّر عدد القوات الأميركية في أفغانستان بـ 11 ألفًا جندي حسب وزارة الدفاع الأميركية

غير أنّ البيت الأبيض وافق على إرسال مزيد من التعزيزات قوات حلف شمال الاطلسي في أفغانستان.

وستُكلّف القوات الإضافية تدريب الجيش الأفغاني ومساعدته في كفاحه ضد حركة طالبان.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس قد حذر من أن أي انسحاب للولايات المتحدة من أفغانستان سيشكل “خطرا” على واشنطن.