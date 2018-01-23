أمريكا ترسل وفدا ديبلوماسيا لأوروبا لبحث الوضع الإيراني

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أمريكا ترسل وفدا ديبلوماسيا لأوروبا لبحث الوضع الإيراني
بقلم ياسين هني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، “ريكس تيلرسون” أن بلاده سترسل دبلوماسيين إلى أوروبا لبحث الاتفاق النووي الإيراني، ومواجهة الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط.

وتابع تيلرسون أن الفريق سيبحث الأنشطة الإيرانية التي لا علاقة لها بالبرنامج النووي. معربا عن تخوفهمن صادرات ايران من الأسلحة إلى اليمن وأماكن أخرى.

وقال ترامب، في 12 جانفي الجاري، إنه سيمدد تعليق العقوبات النووية على إيران، لكن فقط بوصفها “فرصة أخيرة” لن يكررها.

ورد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر تويتر، قائلا إن الاتفاق غير قابل للتفاوض، وإن موقف ترامب محاولة يائسة لتقويض اتفاق قوي متعدد الأطراف”.

وعبر ترامب في أحاديث خاصة عن استيائه من اضطراره لتمديد تعليق العقوبات مرة أخرى على دولة يعتبر أنها تشكل تهديدا متزايدا في الشرق الأوسط.

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