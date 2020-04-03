أمريكا تسجل 1169 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1169 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، نقلا عن وكالات أنباء دولية، إنّ الولايات المتحدة سجلت 1169 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

كما صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، “إن بلاده دخلت مرحلة حرجة في مواجهة فيروس كورونا”.

وأضاف ترامب “أنه هناك خطوات ستتخذ لضمان تفادي تفاقم مخاطر تفشي فيروس كورونا”.

وأكد ترامب أنه تم “إجراء عدد من الاختبارات لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا أكثر من أي دولة أخرى”.