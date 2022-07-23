أمريكا: تسجيل أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أمس الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود بين الأطفال في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه قد تم إكتشاف إصابتين لدى الأطفال بمرض جدري القرود.

وقال البيان، أنه ليس هناك ارتباط بين الإصابتين اللتين تم اكتشافهما ومن المحتمل أن تكونا نتيجة انتقال العدوى بالمنزل. وقالت الوكالة إن الطفلين المصابين بحالة طيبة ويتم علاجهما.

ويسبب جدري القرود أعراضا شبيهة بالإنفلونزا وطفحا جلديا وقد انتشر بشكل كبير خارج دول غرب ووسط أفريقيا حيث يتوطن المرض.

وتم لغاية الآن، تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بجدري القرود في أكثر من 60 دولة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة في إفريقيا.

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