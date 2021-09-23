أمريكا تسمح بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح “فايزر” للمسنّين

أجازت الولايات المتّحدة الأمريكية إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضادّ لفيروس كوورنا، للأشخاص للبالغين 65 عاماً فأكثر والمعرّضين للخطر. وذلك بعد 6 أشهر من تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت ذات الهيئة الأمريكية، أنه يمكن إعطاء هذه الجرعة المعزّزة للأشخاص الذين ينتمون لهاتين الفئتين بعد 6 أشهر على تلقّيهم الجرعة الثانية.مضيفة أن البالغين أقل من 65 سنة يمكن تلقيحهم بالجرعة الثالثة إذا كانوا في خطر إصابتهم بأحد الأعراض الحادّة للوباء.أو إذا كان تعرّضهم المتكرّر للفيروس يجعلهم عرضة لخطر مرتفع بحدوث مضاعفات خطيرة متعلّقة بالمرض.

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