أمريكا تشرع في بناء الجدار العازل بينها وبين المكسيك

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أشغال بناء جزء من الجدار العازل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، حسبما أكدته وكالة حرس الحدود الأمريكية.

وذكر “آرون أيه هول”، رئيس قطاع إل باسو في حرس الحدود الأمريكي

أنه سيتم استبدال السياج الحالي على الحدود مع المكسيك في منطقة إل باسو بمدينة تكساس بجدار جديد.

وأضاف أن الجدار سيتم بناءه على طول 32 كم وبارتفاع 9.1 متر، ويمتد غربا من سانتا تيريزا بمدينة نيو مكسيكو.

مشيرا إلى أن المشروع سينتهي خلال سنة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أصدر قرر يقضي ببناء جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكيسك

من اجل منع الهجرة غير الشرعية ووضع حد لبارونات تهريب المخدرات.