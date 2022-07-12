أمريكا تعلن مقتل زعيم داعش في سوريا

ذكرت تقارير أن الولايات المتحدة قتلت أحد كبار قادة داعش في أعقاب غارة بطائرة بدون طيار في سوريا.

وقال مسؤولون في البنتاغون لشبكة NBC إن ماهر العقال ، أحد كبار قادة داعش الأربعة في سوريا. قُتل في غارة جوية شنتها صباح الثلاثاء.

واستهدفت الغارة العقال ونائبه. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان النائب قد قُتل أيضًا في الهجوم.

وتأتي الضربة التي تلقتها داعش في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط يوم غد الأربعاء.

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