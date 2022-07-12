أمريكا تعلن مقتل زعيم داعش في سوريا
ذكرت تقارير أن الولايات المتحدة قتلت أحد كبار قادة داعش في أعقاب غارة بطائرة بدون طيار في سوريا.
وقال مسؤولون في البنتاغون لشبكة NBC إن ماهر العقال ، أحد كبار قادة داعش الأربعة في سوريا. قُتل في غارة جوية شنتها صباح الثلاثاء.
واستهدفت الغارة العقال ونائبه. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان النائب قد قُتل أيضًا في الهجوم.
وتأتي الضربة التي تلقتها داعش في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط يوم غد الأربعاء.
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سيطرد من البلاد.. السلطات التركية توقف قيادي بـ”داعش” من أصول عربية
تمكنت السلطات التركية في إسطنبول، من توقيف قيادي بتنظيم “داعش” من أصول تونسية، كانت مهامه “مسؤول المجموعة العسكرية” في التنظيم.
كما أفادت مصادر إعلامية أن فرق الاستخبارات تمكنت من تحديد موقع القيادي علي الطويل صاحب الاسم “أبو.ك” في إسطنبول. حيث قاد عددا كبيرا من المجموعات المقاتلة في صفوف “داعش” بسوريا والعراق.
في حين أضافت أن “السلطات نفذت عملية استهدفت مكان اختباء القيادي وألقت القبض عليه”. كما لفتت إلى أنه “بعد إتمام الإجراءات القانونية بحق الإرهابي في مديرية الأمن، تمت إحالته إلى مركز ترحيل الأجانب”. وهذا تمهيدا لطرده من البلاد“.
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