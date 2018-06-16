أمريكا تفرض رسوما جمركية على سلع صينية وبيكين ترد بالمثل

بقلم وافي مهاجري

بقلم وافي مهاجري

أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض رسوم جمركية فورية على كمية من واردات الصين من الولايات المتحدة ردا على قرار الحكومة الأمريكية فرض رسوم على كمية من وارداتها من الصين بقيمة 50 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة إن الصين ستفرض إجراءات ضريبية فورية بنفس حجم وبنفس قوة الرسوم الأمريكية المفروضة على السلع الصينية.

وأضافت الوزارة « نأسف بشدة لعدم احترام الولايات المتحدة للتوافق القائم وإشعالها حربا تجارية.

ودعت الصين كل دول العالم إلى تحرك مشترك ضد « السلوك العدواني القديم » للولايات المتحدة.