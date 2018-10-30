أمريكا تقرر احتجاز طالبي اللجوء إلى حين محاكمتهم

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أمريكا تقرر احتجاز طالبي اللجوء إلى حين محاكمتهم
بقلم نسرين محفوف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإدارة الأمريكية تخطط لبناء مخيمات، لاحتجاز المهاجرين طالبي اللجوء، المتوجهين للحدود الجنوبية للبلاد.

وأضاف ترامب، اليوم الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية الحالية من المقرر أن تحتجز المهاجرين الذين يتقدمون بطلبات لجوء بدلاً من الإفراج عنهم إلى أن يحين موعد محاكمتهم مثلما فعلت الإدارة الأمريكية السابقة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد وافقت على طلب وزارة الأمن  الداخلي إرسال مئات من قوات الجيش إلى الحدود “الأمريكية – المكسيكية”.

وهذا للانضمام إلى أكثر من ألفي فرد من قوات الحرس الوطني المنتشرين، بغرض تقديم الدعم لأفراد قوات حرس الحدود الأمريكية.

للاشارة، المهاجرون النازحون من غواتيمالا وهندوراس مازالوا على بعد مئات الكيلومترات من الأراضي الأمريكية، حيث يواصلون مسيرتهم سيرًا على الأقدام.


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