أمريكا تُسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا خلال يوم
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم. في أعلى حصيلة للإصابات اليومية منذ بداية الجائحة.
ورصدت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية نحو مليون و84 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال أمس الاثنين.
ويقترب العدد الجديد من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 590 ألفاً، والذي سجلته أمريكا قبل أربعة أيام فقط وكان أيضاً ضعف العدد المسجل قبل أسبوع.
هذا ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل أكثر من 56 مليون إصابة بالفيروس في البلاد، فيما توفي أكثر من 820 ألف شخص بسبب كوفيد-19.
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بريطانيا..تسجيل 157758 إصابة جديدة و42 وفاة بفيروس كورونا
كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 157758 إصابة و42 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.
ليصل اجمالي الحالات الى 13422815 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.
وكان أكثر من 51 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 47 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.
طالع ايضا: روسيا..انطلاق المرحلة الثالثة من لقاح “سبوتنيك m” المخصص للمراهقين
بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، للقاح المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك M“، المخصص للمراهقين في روسيا.
هذا وكشفت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا،أن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما سيشاركون في هذه المرحلة.
بالإضافة الى أن مراحل الاختبارات الأولى والثانية تم إجراؤها الصيف الماضي، وأن النتائج الأولية أكدت سلامة ونجاعة اللقاح تضيف نفس المتحدثة.
كما أشارت إلى أن لقاح “سبوتنيك M” هو نفس لقاح “سبوتنيك V” المكون من جرعتين.
وذلك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ولكن بكمية أقل تضيف نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية.