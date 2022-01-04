أمريكا تُسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا خلال يوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم. في أعلى حصيلة للإصابات اليومية منذ بداية الجائحة.

ورصدت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية نحو مليون و84 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال أمس الاثنين.

ويقترب العدد الجديد من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 590 ألفاً، والذي سجلته أمريكا قبل أربعة أيام فقط وكان أيضاً ضعف العدد المسجل قبل أسبوع.

هذا ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل أكثر من 56 مليون إصابة بالفيروس في البلاد، فيما توفي أكثر من 820 ألف شخص بسبب كوفيد-19.

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