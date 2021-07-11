فيروس كورونا في بريطانيا: تسجيل 31772 إصابة و26 وفاة

كشفت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 31772 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، ليصل اجمالي الحالات الى 5121245 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة.

في حين بلغ عدد الوفيات في بريطانيا 128425 حالة، بعد تسجيل 26 وفاة في الـ24 ساعة الاخيرة.

واضاف ذات المصدر، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وصل الى 45.881 مليون شخص، بينهم أكثر من 34.764 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.