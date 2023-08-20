أمريكا: زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ولاية ألاسكا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد، ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 178 من منطقة “نيكولسكي”بالولاية. وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

ويوم الثلاثاء الماضي، ضرب زلزال بقوة 5 درجات سواحل جزيرة “يونيماك” بولاية ألاسكا. وكان على عمق 39.5 كيلومتر.

وتقع ألاسكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية. يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي.