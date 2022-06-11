أمريكا..سعر الوقود يصل لمستوى قياسي جديد

عرف سعر البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، قفزة غير مسبوقة للمرة الأولى على الإطلاق.

وفي هذ السياق تخطى متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة مستوى 5 دولارات للغالون للمرة الأولى.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن؛ قد اتهم صناعة النفط الأميركية، وشركة إكسون موبيل، على وجه الخصوص، يوم الجمعة، باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.

كما تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في ماي مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية للتضخم في أكثر من أربعة عقود.

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