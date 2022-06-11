أمريكا..سعر الوقود يصل لمستوى قياسي جديد
عرف سعر البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، قفزة غير مسبوقة للمرة الأولى على الإطلاق.
وفي هذ السياق تخطى متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة مستوى 5 دولارات للغالون للمرة الأولى.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن؛ قد اتهم صناعة النفط الأميركية، وشركة إكسون موبيل، على وجه الخصوص، يوم الجمعة، باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.
كما تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في ماي مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية للتضخم في أكثر من أربعة عقود.
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أمريكا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في إطلاق نار بفيلاديلفيا
أمريكا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في إطلاق نار بفيلاديلفيا
كما قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار بوقت متأخر من ليلة السبت في ساوث ستريت، فيلاديلفيا. الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحفيين إن رجلين وامرأة قتلوا. مشيرا إلى أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشد.
وقال بيس إن الضباط ركضوا في هذا الاتجاه وأطلق أحد الضباط النار على أحد الرماة، بينما كان ذلك الشخص لا يزال يطلق النار.
كما قال بيس إن الشرطة عثرت على مسدسين شبه آليين في موقع إطلاق النار. وأشار أنه يتعين على السلطات الانتظار حتى وقت لاحق من نهار يوم الأحد للإطلاع على ما سجلته كاميرات المراقبة الموجودة إلى في الشركات القريبة. والتي كانت مغلقة وقت إطلاق النار.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات لم تعتقل أحدا حتى الآن. فيما أظهر مقطع فيديو من عين المكان عددا كبيرا من الأشخاص يحيطون بمركبات الشرطة مع إطلاق صفارات الإنذار.
أمريكا: اعتقال قاصر كان يجند الطلاب لإطلاق نار جماعي في كاليفورنيا
كما ألقت الشرطة الأمريكية القبض على صبي يبلغ من العمر 16 عامًا. بعد أن تلقت الشرطة بلاغًا بأنه كان يجند زملائه الطلاب. في مؤامرة لتنفيذ إطلاق نار جماعي في مدرسة ثانوية في بيركلي، كاليفورنيا.
وقالت إدارة شرطة بيركلي في بيان إن المعلومات جاءت في 21 ماي. وكانت هناك خطة مزعومة في الأشغال لاستهداف مدرسة بيركلي الثانوية بإطلاق النار وربما باستخدام قنبلة.
ودفع ذلك الشرطة إلى الحصول على مذكرة تفتيش لمنزل المراهق، حيث تصرفت السلطات بسرعة.
وتم العثور على أجزاء من المتفجرات والبنادق في منزل الصبي، كما تم اكتشاف عدة سكاكين وأجهزة أسلحة إلكترونية بمكان الحادث.
وقام المراهق الذي لم يذكر اسمه، بتسليم نفسه يوم الاثنين. وتم تقييمه من قبل فريق استجابة الصحة العقلية عند القبض عليه للاشتباه في حيازته لمواد مدمرة والتهديد بارتكاب جريمة. يمكن أن تسبب أذى جسديًا.
ويأتي اعتقال الفتاة بعد أسبوع من إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في أوفالدي. تكساس، قتل فيه 19 طفلاً على يد مسلح مراهق.
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع، قُتل 10 أشخاص في إطلاق نار بدوافع عنصرية في بافالو، سوبر ماركت في نيويورك.
كما يأتي ما يزيد قليلاً عن شهر منذ أن تم إغلاق حرم جامعة كاليفورنيا بيركلي مؤقتًا. بسبب “تهديد موثوق به على مستوى الحرم الجامعي”.