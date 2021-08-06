أمريكا: شبكة CNN تفصل 3 موظفين لعدم حصولهم على لقاح كورونا

فصلت شبكة cnn الإخبارية الأمريكية، 3 موظفين، بسبب حضورهم إلى مقر العمل من دون أن يحصلوا على لقاح كورونا. حيث أرسلت مذكرة داخلية لهم تفيد بفصلهم.

وفي المذكرة، أبلغ الرئيس جيف زوكر، الموظفين، بأن “الشركة لا تتسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات. وأنها تلزمهم بالتطعيم من أجل الحضور إلى المكتب أو العمل في الميدان مع موظفين آخرين”.

وقالت المذكرة “يجب تطعيم جميع العاملين في الأخبار والرياضة والاستوديوهات من الآن فصاعدا. لقد كنا واضحين بشأن هذا الأمر منذ شهور. لذا ينبغي ألا يكون هناك لبس في الأمر”.

وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن إظهار دليل على التطعيم قد يصبح الآن شرطا رسميا لدخول مقر العمل.

وأضاف أن الشبكة فرضت وضع الكمامات في أماكن العمل الخاصة بها في لوس انجلوس وواشنطن وأتلانتا. غير أنه لم يكشف عن موقع المكتب الذي حدثت فيه تلك الواقعة.