أمريكا عن الصحراء الغربية.. 47 سنة من الوضع الحالي “مدة طويلة”

قالت سفيرة الولايات المتحد الأمريكية، إليزابيث مور أوبين، إن بلادها تقاسم الجزائر نفس الرؤية بخصوص قضية الصحراء الغربية.

كما أشارت، سفيرة الولايات، إلى دعم أمريكا للحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي لأمينها العام ستيفان دي ميستورا. مردفة “أن 47 سنة من الوضع الحالي هي مدة طويلة”.

ومن جهته، كان قد أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارا بوقف الصادرات الزراعية من أراضي الصحراء الغربية نحو فرنسا.

في حين، رحبت جبهة البوليساريو، بالقرار. واعتبرته مهما كونه سيسمح بالتطبيق الفعال لحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر عام .2016 الذي صنف الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين ومتمايزين.

وحيّت ممثلية الجبهة بأوروبا والاتحاد الأوروبي، اتحاد الفلاحين على خطوته “التضامنية والنبيلة”. كونها ترفض استيراد المنتوجات من الأراضي المحتلة إلى أوروبا عبر طرق تتحايل على القانون وتنتهك حقوق الشعب الصحراوي.

كما تحادث وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بالجزائر، مع نظيره الصحراوي، محمد سالم ولد السالك.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن اللقاء جرى بحضور الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني.

في حين، نشرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تصريحا بخصوص تصويت مجلس الأمن على لائحة جديدة. حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو).

وأفاد موقع الإذاعة الجزائرية، أن الخارجية صرحت في هذا الصدد “إن دراسة مجلس الأمن لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة”. الذي “يتضمن وجهات نظر مبعوثه الخاص للصحراء الغربية كان بمثابة فرصة ثمينة للمجلس”. “حتى يرمي بثقله في سبيل ترقية فعلية لمسار تصفية الاستعمار في الاقليم”. من خلال “تمكين شعبه من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير”.