أمريكا: قتلى وجرحى بحادث دهس في ولاية ويسكنسون

لقي 5 أشخاص مصرعهم على الأقل وأصيب أزيد من 40 آخرين بجروح في حادث دهس بأحد عروض أعياد الميلاد بولاية ويسكونس في أمريكا.

وقالت الشرطة الأمريكية أن سيارة رياضية إقتحمت أحد عروض أعياد الميلاد بولاية ويسكونس، ودهست حشدا من الناس الذين كانوا بالعرض. كما تجمّع متفرّجون في واكيشا لمشاهدة عرض تقليدي لعيد الميلاد، يُقام سنويا في ويسكونس.

كما أفادت الشرطة، أن هناك شخصا يشتبه في تورطه بحادث الإقتحام وُضع رهن الإحتجاز في إطار التحقيق، لمعرفة إذ كان الحادث إرهابيا أولا لا. وتم العثور على السيارة المتسببة في الحادث.

وأظهر ت مقاطع فيديو سيارة رياضية “إس.يو.في” حمراء اللون تسرع باتجاه المشاركين في المسيرة من الخلف. كما أظهرت المقاطع أن الشرطة تفتح النار على السيارة نفسها مع إصطدامها بأحد حواجز الطريق.

كما قال “أنجليتو تينوريو” عضو المجلس البلدي في “ويست أليس” بأمريكا: “بينما كنا نسير بين المباني. رأينا سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعبر، وانطلقت مسرعة على طول مسار العرض. وبعد ذلك سمعنا دويا عاليا، وبكاء وصراخ يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن رجال الشرطة ركضوا في الشارع وطلبوا من مراقبي العرض الإحتماء داخل المتاجر. كما طلبت من المواطنين توخي الحذر والبقاء في أماكنهم بعد حادث الدهس.

وقالت وسائل الإعلام، أن السيارة كانت تسير بسرعة تبلغ 64 كيلومترا في الساعة تقريبا عندما صدمت الحشد. ودهست مجموعة من الفتيات تتراوح أعمارهمن ما بين 9 و15 عاما كن يرقصن في العرض.

كما لا تزال مصالح الأمن الأمريكية التحقيق والتحري لمعرفة أسباب الحادث الأليم، الذي أودى بحياة 5 أشخاص من بينهم أطفال.

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